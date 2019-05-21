Адвокат Кокорина: "Он в нормальном настроении, но у него болит нога, и никаких сдвигов в этом вопросе нет"

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Адвокат Кокорина: "Он в нормальном настроении, но у него болит нога, и никаких сдвигов в этом вопросе нет"

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что у ее подзащитного продолжают мучить боли в ноге, а в СИЗО ничего не делают с этим.

Напомним, прошлой весной, игрок перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок колена.

"Саша в нормальном настроении, но у него болит нога, и никаких сдвигов в этом вопросе нет. Мы по этому поводу отметили, что суд не дал оценку медицинским документам, которые мы подали.

Нога болит, меры никакие не принимаются. В плане медицины все осталось так, как и было. Но Саша, несмотря на это, в нормальном расположении духа ждет назначения слушания апелляции", - сказала Стукалова корреспонденту "Р-Спорта".

Напомним, что по решению суда Кокорин был приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

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