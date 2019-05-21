Адвокат Кокорина: "Он в нормальном настроении, но у него болит нога, и никаких сдвигов в этом вопросе нет"
Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что у ее подзащитного продолжают мучить боли в ноге, а в СИЗО ничего не делают с этим.
Напомним, прошлой весной, игрок перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок колена.
"Саша в нормальном настроении, но у него болит нога, и никаких сдвигов в этом вопросе нет. Мы по этому поводу отметили, что суд не дал оценку медицинским документам, которые мы подали.
Нога болит, меры никакие не принимаются. В плане медицины все осталось так, как и было. Но Саша, несмотря на это, в нормальном расположении духа ждет назначения слушания апелляции", - сказала Стукалова корреспонденту "Р-Спорта".
Напомним, что по решению суда Кокорин был приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
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|Ахмат
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|Урал
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|35
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|29
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