Адвокат Кокорина сказала, что он немного изменился в СИЗО

4 Теги александр кокоринзенит санкт-петербург

Адвокат Кокорина сказала, что он немного изменился в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин потолстел, находясь в СИЗО. Об этом сообщает адвокат футболиста Светлана Метегина.

Дело в том, что футболист не ест еду, которую дают в тюрьме, а заказывает в интернете.

"Действительно, сейчас у него нет необходимой нагрузки, он же не проводит постоянных интенсивных тренировок. Это отрицательно сказывается на прооперированном ранее колене… Мне даже показалось, что Кокорин немного поправился. Первое время, когда ребят только поместили в СИЗО, он выглядел немного иначе", - сказала Метегина.

Напомним, вчера, 14 января, Кокорин пожаловался на отсутствие в СИЗО бассейна.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Ой какая роза,еда ему не нравится,а тусить любит и избивать невинных людей!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Он свое уже отсидел. За пьяный дебош вполне адекватное время. Или ты его на пятак лет засадить хочешь, только из за того что он мажорик?

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Mutaloff
Mutaloff

Ты хоть прочитал мой коммент,прежде чем писать свой?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Это не первая новость об этом, где есть твои комменты. Твой посыл понятен

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