Адвокат Кокорина сказала, что он немного изменился в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин потолстел, находясь в СИЗО. Об этом сообщает адвокат футболиста Светлана Метегина.

Дело в том, что футболист не ест еду, которую дают в тюрьме, а заказывает в интернете.

"Действительно, сейчас у него нет необходимой нагрузки, он же не проводит постоянных интенсивных тренировок. Это отрицательно сказывается на прооперированном ранее колене… Мне даже показалось, что Кокорин немного поправился. Первое время, когда ребят только поместили в СИЗО, он выглядел немного иначе", - сказала Метегина.

Напомним, вчера, 14 января, Кокорин пожаловался на отсутствие в СИЗО бассейна.

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