Адвокат Кокорина сказала, что он немного изменился в СИЗО
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин потолстел, находясь в СИЗО. Об этом сообщает адвокат футболиста Светлана Метегина.
Дело в том, что футболист не ест еду, которую дают в тюрьме, а заказывает в интернете.
"Действительно, сейчас у него нет необходимой нагрузки, он же не проводит постоянных интенсивных тренировок. Это отрицательно сказывается на прооперированном ранее колене… Мне даже показалось, что Кокорин немного поправился. Первое время, когда ребят только поместили в СИЗО, он выглядел немного иначе", - сказала Метегина.
Напомним, вчера, 14 января, Кокорин пожаловался на отсутствие в СИЗО бассейна.
Не пропустите: Игроки "Зенита" проходят медосмотр перед сбором в Катаре| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Кубок Азии: Австралия обыграла Сирию, а Иордания сыграла вничью с Палестиной
-
Башкиров находится на просмотре в "Рубине"
-
Милнер сыграл 500-й матч в АПЛ в специальных бутсах от Nike
-
1
Моуринью мощно высказался о Чехе
-
"Вест Хэм" не готов отпустить Чичарито в аренду
-
1
Экс-владелец "Анжи" отказался помочь клубу
-
Дзагоев вернулся в общую группу после болезни
-
"Арсенал" предложил "Ювентусу" и "Интеру" купить Озила
-
Яя Туре сравнил Маркеса и Пике
-
Пол Инс ярко высказался о Сульшере
-
1
Игроки "Фулхэма" подрались во время занятия йогой
-
4
Адвокат Кокорина сказала, что он немного изменился в СИЗО
-
"Фенербахче" интересуется игроком сборной России
-
"Атлетико" планирует продать двух игроков, чтобы купить новых футболистов
-
"Енисей" отправился на сбор в Турцию
-
Семак ответил на вопросы фанатов в инстаграме
-
"Манчестер Сити" приобрел японского игрока и отдал его в аренду
-
Защитник "Ливерпуля" Александер-Арнольд выбыл на месяц
-
"Севилья" интересуется игроком "Зенита"
-
"Барселона" нацелилась на нападающего "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10