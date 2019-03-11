Адвокат Кокорина: "Следователь до сих пор не разрешил врачам "Зенита" попасть в СИЗО"
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что клубных врачей до сих пор не пустили к футболисту, у которого серьёзные проблемы с коленом.
"Заявление, как вы знаете, нами подано, но врач пока так и не попал к Александру. В выходные это сделать невозможно, потому что нет допуска. Но в итоге всё зависит от решения следователя. Пока этого решения нет, но мы его ждём", - сказал адвокат.
Напомним, что год назад Кокорин перенёс операцию на колене в связи с разрывом крестообразных связок.
В СИЗО у форварда начала болеть нога. Ему сделали электрофорез, который оставил ожоги на коже.
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