Адвокат Кокорина: "Следствию сыграло на руку, что камеры в "Кофемании" не писали звук"

Татьяна Стукалова, адвокат форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина, обрисовала детали уголовного дела, фигурантом которого является футболист.

"Мы очень надеемся, что здравый смысл возобладает. Ребята большие молодцы, держатся хорошо. Они всё прекрасно понимают и очень взвешенно ко всему относятся. Что касается их поступка, Александр не сдержался. Но никто не снимает ответственности с потерпевшего, который вызвал его на этот конфликт своей грубой нецензурной бранью. Следствию сыграло на руку, что камеры в "Кофемании" не писали звук. Пользуясь этим, можно было говорить, что ребятам было сделано культурное замечание, а Кокорин встал и ударил человека стулом.

В истории с Соловчуком - Александр его не трогал, но там работал видеорегистратор, поэтому это статья 115, ведь слышно, что это конфликт, что Соловчук сам оскорбляет. Соловчук первый ударил и Кирилла Кокорина, и Павла Мамаева, так что там ситуация другая. Все эти разговоры, что всемером били ни в чём не повинного человека, что это было так жестоко. Все мы с глазами, все смотрим эти видеозаписи и видим, что происходит.

Касательно того, что дрались профессиональные спортсмены, Соловчук сам профессиональный спортсмен, который занимался гандболом. Его вес - порядка 120 кг. Это он посчитал, что сейчас раскидает этих бойцов и всё будет нормально. Никто его первым не бил, драку зачинил он. Сам Соловчук не предпринимает ничего, он не пишет жалоб. Складывается ощущение, что его устраивает ситуация, что Мамаев загладил вред ему. Мы будем настаивать, что ситуация в "Кофемании" сделана небеспричинно, то есть это не хулиганство, а бытовой конфликт", - сказала Стукалова.

Напомним, что в прошлую среду Пресненский суд Москвы продлил арест Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого до 25 сентября.

Фигуранты дела обвиняются по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

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