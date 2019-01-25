Адвокат Кокорина сообщила последние данные о состоянии здоровья футболиста

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Адвокат Кокорина сообщила последние данные о состоянии здоровья футболиста

Форварда "Зенита" Александра Кокорина мучает боль в колене, об этом сообщила адвокат игрока Татьяна Стукалова.

По ее словам, в последнее время колено очень беспокоит Кокорина. Ранее доктор отвел его на рентген колена, однако такой снимок может показать только перелом, которого у футболиста никогда не было.

Стукалова считает, что рентгеновский снимок покажет, что у футболиста нет проблем со здоровьем и тогда суд может еще продлить срок содержания под стражей.

Напомним, что Кокорин в марте 2018 года перенес операцию на колене и его восстановление подразумевает большие объемы физических нагрузок.

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