Адвокат Кокорина: "Судя по представленным доказательствам, никакого хулиганства не было"



Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что ее клиенту нельзя инкриминировать уголовную статью "Хулиганство".

"Сурдопереводчик подтвердил те показания, которые давали наши подзащитные. Медицинская экспертиза, которую мы огласили, тоже говорит о том, что ставить Паку такой диагноз, как сотрясение мозга, было нельзя.

По нашему мнению, с самого начала не может быть тяжкой квалификации. Мы хотим доказать, что никакого сговора не было, действия были спонтанными, а не то, что стараются это искусственно навязать. Мы будем отстаивать истину. Доказательства, которые мы имеем сегодня, говорят о том, что "Хулиганства" нет", - приводят слова Стукаловой российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили в центре Москвы трех человек. В результате их действия пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

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