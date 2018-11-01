Адвокат Кокорина высказалась о состоянии своего клиента в СИЗО

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Адвокат Кокорина высказалась о состоянии своего клиента в СИЗО

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что футболист хорошо чувствует себя в СИЗО.

"Была сегодня в Бутырке. Со времен Пугачева там ничего не изменилось - специфические запахи и большие очереди. Но, при этом, братья Кокорины чувствуют себя неплохо, чего желают и вам, и передают всем и каждому в отдельности огромное спасибо за поддержку. Саша ответил более чем на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива. Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он задает нам – защитникам вопрос: "Почему все построено на лжи?" На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех", - написала Стукалова в своем Инстаграме.

Напомним, что 8 октября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друзья поучаствовали в нескольких потасовках в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека. В данный момент они взяты под стражу до 8 декабря.

Не пропустите: Мамаеву разрешили ежедневно посещать спортзал в СИЗО. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Краснодар 12 22
3 Локомотив Москва 12 21
4 Ростов 12 21
5 Рубин 12 19
6 ЦСКА Москва 12 19
7 Спартак Москва 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Арсенал Тула 12 14
11 Динамо Москва 12 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов