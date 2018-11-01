Адвокат Кокорина высказалась о состоянии своего клиента в СИЗО

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что футболист хорошо чувствует себя в СИЗО.

"Была сегодня в Бутырке. Со времен Пугачева там ничего не изменилось - специфические запахи и большие очереди. Но, при этом, братья Кокорины чувствуют себя неплохо, чего желают и вам, и передают всем и каждому в отдельности огромное спасибо за поддержку. Саша ответил более чем на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива. Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он задает нам – защитникам вопрос: "Почему все построено на лжи?" На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех", - написала Стукалова в своем Инстаграме.

Напомним, что 8 октября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друзья поучаствовали в нескольких потасовках в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека. В данный момент они взяты под стражу до 8 декабря.

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