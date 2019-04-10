Адвокат Кокорина заметила противоречия в показаниях свидетеля

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, в ходе судебного заседания указала на противоречия в показаниях свидетеля Андрея Андрацкина.

Диалог между сторонами выглядел следующим образом:

- Какие показания признаёте - те, что давали следователю, или те, что сейчас?

- Я не противоречил. Говорил то же самое разными словами.

- Что правда: то, что вы не видели, как наносился удар, или ваше детальное описание удара стулом?

- Момент, как летел стул, я видел.



- Какие показания признаёте - которые давали следователю или которые давали сейчас?

- Возможно, сейчас они могут быть частично неверными, потому что прошло полгода.

- Вы видели, как наносились удары?

- Я вам чётко отвечу. Сейчас не могу точно сказать, видел я удар или нет, потому что в памяти сбивается: что я видел на видео, а что - своими глазами.



- Чем вы объясните вопиющие противоречия в ваших же показаниях от 8 октября?

- Блин, вы что, серьёзно думаете, что мне это нужно? У меня своих дел по горло. Я посмотрел, поржал, в курилке обсудил. А меня вызывают и просят всё вспомнить. Мне вообще пофиг, чем это закончится!

Напомним, что сегодня в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по делу Кокорина и Мамаева, которые обвиняются по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

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