Адвокат Кокорина: "Завтра в СИЗО приедут двое врачей из "Зенита"

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что завтра, 24 апреля, футболиста осмотрят два врача. Об этом сообщает Sport24.

"Завтра в СИЗО приедут двое врачей из "Зенита". Из встретят местные врачи. С учётом ситуации будут вместе назначать процесс рассмотрения. Это ходатайство "Зенита", это их инициатива. Мы просто ее поддерживали", - сказал Ромашов.

Напомним, что Кокорин на протяжении нескольких месяцев жалуется на боли в колене. Прошлой весной спортсмен перенёс операцию в связи с разрывом крестообразных связок.

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