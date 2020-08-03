Адвокат Кокорина заявил, что будет обжаловать решение Мосгорсуда

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Адвокат Кокорина заявил, что будет обжаловать решение Мосгорсуда

Адвокат форварда "Спартака" Александра Кокорина высказалась по поводу решения Мосгорсуда.

Сегодня Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор футболиста, оставив без изменений срок наказания в виде 1,5 года лишения свободы.

"По Александру - приговор без изменений. Суд оставил все как есть. Подробно разобрались, но в эпизоде не доказана вина Кокорина, в сегодняшнем приговоре это отражение не нашло.

Что касается эпизода с Паком - хулиганом почему-то остался один Кокорин, хотя он вообще сидел спиной. Так же не бывает.

Будем обжаловать приговор. Мы хотим, чтобы Александра оправдали в эпизоде с Соловчуком. Ребята изначально потерпевшего не оскорбляли.

У Кокорина единственного нет права на реабилитацию, будем обжаловать", - цитирует адвоката Sport24.

Напомним, что осенью 2018 года компания избила трех человек в Москве. Пострадавшими оказались водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин. За это братья Кокорины получили тюремный срок 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев. Осенью 2019 года Кокорины и Мамаев вышли по условно-досрочному освобождению, Протасовицкий был освобожден в декабре.

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