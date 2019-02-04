Адвокат Кокорина заявил о незаконном удержании футболиста под стражей
Андрей Ромашов, адвокат форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что футболиста удерживают под стражей незаконно.
"Всем понятно, что удар там потерпевшим был, и не один. Всё это понятно, но участь обвиняемых усугублена до такой степени, что их удерживают под стражей. Вот это незаконно! Применена дополнительная статья по хулиганству, и только это позволяет содержать всех четверых под стражей. Все понимают, что это незаконно" - сказал адвокат.
Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО, где они пробудут, как минимум, до 8 февраля. При этом следствие уже подало ходатайство о продлении ареста подозреваемых.
Не пропустите: Головин поддержал братьев Кокориных. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спортинг" согласился на условия "Зенита" по трансферу Акуньи
-
Дуглас Коста попал в ДТП (фото)
-
"Челси" и ПСЖ поборются за лидера "Севильи"
-
"Реал" принял важное решение по будущему Модрича
-
Легендарный форвард "Барселоны" написал письмо Филиппе Коутиньо
-
Тарасов сделал яркое заявление о переходе Ракицкого в "Зенит"
-
"Бавария" определила двух кандидатов на замену Нико Ковачу
-
Адвокат Кокорина заявил о незаконном удержании футболиста под стражей
-
Салах признан лучшим игроком АПЛ в январе по версии Ассоциации профессиональных футболистов
-
Основному игроку "Ливерпуля" потребовалась операция
-
1
Травма Лионеля Месси: появилась новая информация
-
Инфантино близок к переизбранию на пост президента ФИФА
-
1
Ракицкий исключён из списка игроков сборной Украины
-
Глушаков отказался от двух исковых требований к своей жене
-
Спасатели обнаружили тело одного из пассажиров самолёта, на котором летел Сала
-
Паредеса едва не отправили на больничный в дебютном матче за ПСЖ (видео)
-
Вратарь "Спартака" вернулся к полноценным тренировкам
-
"Аль-Духайль" объявил о переходе трансферной цели ПСЖ и "Манчестер Юнайтед"
-
"Ростов" назвал соперников по контрольным матчам на сборе в Испании
-
Халк сделал заявление о своём будущем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10