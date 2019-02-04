Адвокат Кокорина заявил о незаконном удержании футболиста под стражей

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Адвокат Кокорина заявил о незаконном удержании футболиста под стражей

Андрей Ромашов, адвокат форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что футболиста удерживают под стражей незаконно.

"Всем понятно, что удар там потерпевшим был, и не один. Всё это понятно, но участь обвиняемых усугублена до такой степени, что их удерживают под стражей. Вот это незаконно! Применена дополнительная статья по хулиганству, и только это позволяет содержать всех четверых под стражей. Все понимают, что это незаконно" - сказал адвокат.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО, где они пробудут, как минимум, до 8 февраля. При этом следствие уже подало ходатайство о продлении ареста подозреваемых.

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