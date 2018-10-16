Адвокат Кокориных: "Братья принесли извинения, но руки с Паком не пожали"

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Адвокат Кокориных: "Братья принесли извинения, но руки с Паком не пожали"Адвокат форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла Олег Попов прокомментировал итоги очной ставки его клиентов с чиновником Минпромторга Денисом Паком, который пострадал от их рук.

"Каждая из сторон дала показания. В ближайшее время ждем выводов следствия. У нас нет информации о претензиях Пака к Мамаеву. Что касается братьев Кокориных, то они принесли извинения, раскаялись в содеянном. Все было в очень корректной форме, стороны поняли друг друга. Пока мы не знаем, какую статью нам намерены предъявить. В данный момент мы являемся только подозреваемыми, все вопросы - к следствию. О примирении с Паком разговор был. Мы принесли извинения, ждем реакции. Ответа пока не получили. Руки друг другу не пожали", - цитирует Попова Чемпионат.

Напомним, мать друга Кокорина и Мамаева назвала зачинщиком драки на стоянке водителя Соловчука. | soccernews.ru

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