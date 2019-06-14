Адвокат Мамаева потребовал уволить прокурора, которая занималась делом футболиста



Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что он подал жалобу на прокурора Анастасию Звереву, которая занималась делом его подопечного и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Направили жалобу на прокурора Анастасию Звереву. Чем она закончится? Какая разница? Пусть нерадивых сотрудников прокуратура увольняет или не допускает к процессу, чтобы они не позорили прокуратуру. Та представительница, которая была вчера, просто прилюдно опозорила надзорную систему. Нужно вести себя достойно, с такого отношения всe то, что заканчивается неправосудными, и начинается. Я прошу провести служебную проверку, а прокурор пусть установит меру ответственности. Но присяга и законы в прокуратуре были нарушены", – приводят слова Бушманова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были приговорены к 18 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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