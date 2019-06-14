Адвокат Мамаева потребовал уволить прокурора, которая занималась делом футболиста

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринпавел мамаевкраснодар

Адвокат Мамаева потребовал уволить прокурора, которая занималась делом футболиста
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что он подал жалобу на прокурора Анастасию Звереву, которая занималась делом его подопечного и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Направили жалобу на прокурора Анастасию Звереву. Чем она закончится? Какая разница? Пусть нерадивых сотрудников прокуратура увольняет или не допускает к процессу, чтобы они не позорили прокуратуру. Та представительница, которая была вчера, просто прилюдно опозорила надзорную систему. Нужно вести себя достойно, с такого отношения всe то, что заканчивается неправосудными, и начинается. Я прошу провести служебную проверку, а прокурор пусть установит меру ответственности. Но присяга и законы в прокуратуре были нарушены", – приводят слова Бушманова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были приговорены к 18 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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