Адвокат: "Мамаев рассчитывает, что апелляционная инстанция примет более справедливое законное решение"

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Адвокат: "Мамаев рассчитывает, что апелляционная инстанция примет более справедливое законное решение"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о настроении своего подзащитного.

Напомним, что суд вынес решение отправить футболиста в колонию общего режима на 1 год и 5 месяцев. Защита спортсмена подала апелляцию.

"Павел сейчас абсолютно спокоен и рассчитывает на то, что апелляционная инстанция уже окончательно учтёт все доводы стороны защиты и примет более справедливое законное решение", - сказал адвокат.

Также Бушманов заявил, что Мамаев продолжает поддерживать спортивную форму и надеется продолжить карьеру сразу после выхода на свободу.

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