Адвокат Мамаева: "Мы пришли к решению, что будем подавать апелляцию на решение суда"
Адвокат игрока "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что он и его клиент будут подавать апелляцию на решение Пресненского суда. Об этом пишет Sport24.ru.
"Сегодня навещал Павла в СИЗО, он спокоен. Как и Александр. Кокорина тоже сегодня видел, но с ним пообщаться не удалось.
Мы поговорили с Павлом и пришли к решению, что будем подавать апелляцию на решение Пресненского суда по Павлу Мамаеву. На УДО мы сможем подать уже после апелляции, когда Павел будет доставлен в колонию.
Есть ряд нюансов, которые связаны в том числе и с условиями содержания. В СИЗО они более тяжелые, чем в колонии. Но эти вопросы пока преждевременно обсуждать, так как идет процесс подачи и рассмотрения апелляционной жалобы", - сказал Бушманов.
Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин могут быть этапированы из Москвы в Ярославль.
Напомним, за свои действия Кокорин и его брат Кирилл получили срок 1 год и 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам.
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