Адвокат Мамаева на нарушение прав футболисту уполномоченному по правам человека
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, написал жалобу на имя уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой на нарушение прав своего подзащитного.
"Во-первых, они незаконно осуждены за преступление, которого не совершали, во-вторых, незаконно содержатся под стражей. И имеются основания для немедленного освобождения. И все это сказывается на состоянии их здоровья", - приводят слова Бушманова российские СМИ.
Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
Суд приговорил братьев Кокориных к 18 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год 5 месяцев.
Не пропустите: Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии. | http://soccernews.ru
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