Адвокат Мамаева: "На предварительном слушании будем просить изменить меру пресечения"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделился ожиданиями от предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое запланировано на 3 апреля.

"На предварительном слушании будет решаться вопрос о рассмотрении уголовного дела по существу. Судья определяет, есть ли для этого основания или нужно вернуть дело прокурору. Оно пройдёт в закрытом режиме. Мы можем подать ходатайства об исключении доказательств, возвращении дела прокурору, также будет решаться вопрос о дальнейшей мере пресечения.

Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру. Безусловно, мы будем просить изменить меру пресечения, чтобы обвиняемые самостоятельно могли прибывать в суд, также это благоприятно скажется на скорости судопроизводства. Мы заявим все необходимые ходатайства, завтра обсудим нашу позицию с Павлом. Естественно, и Павел, и Александр, будут присутствовать на закрытом заседании, на данный момент они находятся в статусе обвиняемых", - сказал адвокат.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Срок их пребывания под стражей истекает 8 апреля.

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