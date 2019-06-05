Адвокат Мамаева надеется на освобождение футболиста на следующей неделе
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделился ожиданиями от судебного заседания, которое состоится 13 июня.
Напомним, что суд должен рассмотреть жалобы на приговор Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и другу спортсменов Александру Протасовицкому.
"Надеемся, что 13 июня их освободят. Чем раньше это случится, тем для них это будет более благостно. Это позволит им летом восстановиться. Сейчас у них уже нет возможности тренироваться и играть в футбол. На поле что-то переделывают, идёт ремонт. Остался только спортзал. Ну, это хоть что-то", - сказал адвокат.
Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.
Футболисты со своими товарищами в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
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