Адвокат Мамаева не верит, что футболиста отпустят под домашний арест
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сомневается, что его клиента отпустят под домашний арест.
"Не знаю, откуда появилась информация, что завтра Павла отпустят под домашний арест. Мы надежд на этот счёт особо не питаем. Мы рассчитываем, что суд займет более мягкую позицию и найдет возможность выбрать другую меру пресечения, которая позволит находиться ему на свободе до принятия окончательного решения", - приводят слова Бушманова российские СМИ.
Напомним, что Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин были заключены под стражу до 8 декабря из-за избиения трех человек в Москве.
Не пропустите: Представители Кокорина и Мамаева сделали заявления о предъявленных обвинениях футболистам. | http://soccernews.ru
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