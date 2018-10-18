Адвокат Мамаева не верит, что футболиста отпустят под домашний арест

4 Теги краснодарпавел мамаев

Адвокат Мамаева не верит, что футболиста отпустят под домашний арест
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сомневается, что его клиента отпустят под домашний арест.

"Не знаю, откуда появилась информация, что завтра Павла отпустят под домашний арест. Мы надежд на этот счёт особо не питаем. Мы рассчитываем, что суд займет более мягкую позицию и найдет возможность выбрать другую меру пресечения, которая позволит находиться ему на свободе до принятия окончательного решения", - приводят слова Бушманова российские СМИ.

Напомним, что Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин были заключены под стражу до 8 декабря из-за избиения трех человек в Москве.

Не пропустите: Представители Кокорина и Мамаева сделали заявления о предъявленных обвинениях футболистам. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Наталия.

По поводу футболера Мама Ева напишу позже, т.к. идёт ещё пока процесс.

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Наталия

Это про футболера Мама ЕВа . Как там у В.Высоцкого: Если друг обосрался вдруг.

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Наталия

Друзья познаются в беде.Саша Кокорин. Мамаев и его защита всё валит на тебя,задницу наколутую свою прикрывает. Также и отец его теперь против тебя. Мамаев весь испуганный,трус подлый озирающейся по его мимике лица видно! Обосрался с испугу, сразу видно боится в общую камеру попасть после изолятора. Так хочется ему прямо в рожу плюнуть! Просто фу!

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Ольга

Да счас... Никаких домашних арестов, избить людей и выйти на свободу,проведя всего в изоляторе 5 дней! Статья ХУЛИГАНСТВО это не предусматривает...

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