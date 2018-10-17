Адвокат Мамаева: "Обвинений Павлу пока не предъявляли"

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Адвокат Мамаева: "Обвинений Павлу пока не предъявляли"Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день вокруг разбирательств по делу об избиениях, в которые был вовлечен его клиент.

"Информация о том, что Павлу предъявлено обвинение по статье "Побои" - недостоверна. Никаких обвинений Павлу не предъявлялось, в том числе и в рамках уголовного дела о "Побоях". Следствие еще будет продолжать изучать произошедшее. Нужно дождаться заключения судебно-медицинских экспертиз. Они подтвердят, были ли это побои или какой-либо другой вред здоровью: он может быть легкой, средней тяжести… Поэтому в данный момент обвинения никому из фигурантов дела не предъявлялись.

Пока что уголовное дело возбуждено только по эпизоду с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Именно по этому уголовному делу Мамаев с Кокориным сейчас арестованы. Мы принесли лично обоим потерпевшим от действий Павла свои извинения и выразили желание, если пострадавшие сочтут необходимым, компенсировать материальный и моральный вред, который, возможно, был им причинен. Но тут зависит от потерпевших - принять или не принять.

Не знаю, когда могут освободить Павла из СИЗО, даже если решение будет принято в нашу пользу. Но мы просим взамен заключения ограничительные меры, то есть запрет определенных действий. Я считаю, что это будет справедливой и целесообразной мерой пресечения на данном этапе расследования, учитывая повышенный общественный резонанс и личность Павла", - цитирует Бушманова Газета.ру.

Напомним, Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе из СИЗО под домашний арест. | soccernews.ru

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