Адвокат Мамаева обжаловал помещение футболиста под стражу

Теги краснодарпавел мамаев

Адвокат Мамаева обжаловал помещение футболиста под стражу

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, заявил о несогласии с решением суда поместить футболиста под стражу в связи с обвинениями в хулиганстве.

"Я подал апелляционную жалобу. Слушание по жалобе пройдёт в Мосгорсуде 19 октября в 10 часов" - сказал Бушманов.

Напомним, что Мамаев арестован до 8 декабря.

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