Адвокат Мамаева официально отреагировал на продление ареста своего подзащитного

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что он подал апелляцию на решение суда о продлении ареста своему клиенту до 8 апреля.

"Мы уже подали апелляцию. Когда она будет рассмотрена, я пока не знаю. Суд определит", - приводят слова Бушманова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, а также друг Александр Протасовицкий, избили нескольких человек в Москве. В числе пострадавших оказались водитель Виталий Соловчук, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Изначально им была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря, но затем она дважды продлевалась на два месяца. В данный момент Мамаев, Кокорины и Протасовицкий содержатся в СИЗО "Бутырка".

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