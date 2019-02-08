Адвокат Мамаева официально отреагировал на продление ареста своего подзащитного
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что он подал апелляцию на решение суда о продлении ареста своему клиенту до 8 апреля.
"Мы уже подали апелляцию. Когда она будет рассмотрена, я пока не знаю. Суд определит", - приводят слова Бушманова российские СМИ.
Напомним, что 8 октября Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, а также друг Александр Протасовицкий, избили нескольких человек в Москве. В числе пострадавших оказались водитель Виталий Соловчук, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Изначально им была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря, но затем она дважды продлевалась на два месяца. В данный момент Мамаев, Кокорины и Протасовицкий содержатся в СИЗО "Бутырка".
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|17
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|Рубин
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|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
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|9
|Оренбург
|16
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|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
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|12
|Динамо Москва
|17
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|Крылья Советов
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|14
|Уфа
|17
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|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10