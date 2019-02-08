Адвокат Мамаева официально отреагировал на продление ареста своего подзащитного

Теги краснодарпавел мамаев

Адвокат Мамаева официально отреагировал на продление ареста своего подзащитного

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что он подал апелляцию на решение суда о продлении ареста своему клиенту до 8 апреля.

"Мы уже подали апелляцию. Когда она будет рассмотрена, я пока не знаю. Суд определит", - приводят слова Бушманова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, а также друг Александр Протасовицкий, избили нескольких человек в Москве. В числе пострадавших оказались водитель Виталий Соловчук, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Изначально им была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря, но затем она дважды продлевалась на два месяца. В данный момент Мамаев, Кокорины и Протасовицкий содержатся в СИЗО "Бутырка".

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