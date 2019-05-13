Адвокат Мамаева опроверг информацию про этапирование его клиента в Ярославль

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Адвокат Мамаева опроверг информацию про этапирование его клиента в Ярославль

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что информация, что его клиент будет этапирован в Ярославль для отбытия приговора суда недостоверна. Об этом пишет "Чемпионат".

"Что касается слухов про этапирование в Ярославль, то по этому поводу у меня никакой информации. Закон предусматривает, чтобы место отбытия было максимально близко к месту проживания. Место этапирование определяется после того, как приговор вступает в силу. А он вступит в силу только после рассмотрения апелляции", - сказал Бушманов. 

Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты будут отбывать срок в колонии №1 в Ярославле.

Напомним, за свои правонарушения Кокорин и его брат Кирилл получили срок 1 год и 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам.

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