Адвокат Мамаева отреагировал на освобождение футболиста по УДО

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, высказался о решении суда освободить футболиста условно-досрочно.

"Пока у меня не было связи с моим коллегой, который представляет интересы Павла непосредственно на территории колонии и на самом заседании. Какие-то подробности процесса мне неизвестны. Если ФСИН подтверждает, то, безусловно, такое решение и должно было быть. Если такое решение состоялось, то очень рад за моего подзащитного, а также за братьев Кокориных, родственников футболистов, всех болельщиков и людей, переживающих за них.

На самом деле, я могу сказать, что этот вопрос был рассмотрен достаточно быстро, учитывая то, что с момента поступления футболистов в колонию прошло фактически меньше двух месяцев. Мы будем продолжать дальше обжалование самого приговора. Надеюсь, что вышестоящие конституционные инстанции нас услышат и приговор будет приведён в соответствие с требованием закона и с учётом фактических обстоятельств данного дела.

Что касается ЕСПЧ, то мы с Павлом посчитали нецелесообразным обращаться туда. Полагаем, что национальных способов защиты нам будет вполне достаточно, чтобы привести приговор в соответствие с требованиями закона и теми обстоятельствами, которые должны учитываться при рассмотрении дела", - сказал адвокат.

Напомним, что Мамаев сможет покинуть колонию через 10 дней, когда судебное решение вступит в силу.

Хавбек "быков" находится за решёткой с октября прошлого года после участия в двух драках в центре Москвы.

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