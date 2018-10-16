Адвокат Мамаева: "Пак заявил, что в отношении его мой клиент не совершал противоправные действия"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о ситуации, в которой на сегодняшний день оказался его клиент.

"Результаты очных ставок помогут правильно квалифицировать действия участников обоих происшествий и дать им правильную юридическую оценку, в том числе прекратить необоснованное подозрение в отношении Мамаева по факту хулиганства, к которому он не имеет отношения. У Дениса Пака нет претензий, он заявляет, что в отношении его Мамаев не совершал противоправные действия.

Надеюсь, что следствие не будет предъявлять ему надуманное обвинение по хулиганству и ограничится правильной квалификацией по другим эпизодам - либо вменяют ему побои, либо причинение вреда здоровью средней тяжести. В любом случае надо дождаться результатов экспертизы медицинской, которая только назначена, это не быстрый процесс", - цитирует Бушманова Чемпионат.

Напомним, Мамаеву предъявлено обвинение в побоях. | soccernews.ru