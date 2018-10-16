Адвокат Мамаева: "Павел не опасен для общества"
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент будет до конца добиваться справедливости в суде.
По мнению защитника, футболист не опасен для общества.
"Мы в апелляционной жалобе указали несколько аспектов, на которые просили обратить внимание суд. Первый из них – суд должен с большей тщательностью проверить материалы, которые представлены следствием по ходатайствам, которые касаются причастности Мамаева к совершенному преступлению. Мы заявляем о том, что Павел не причастен к совершению хулиганских действий. Мера пресечения, которая была избрана, не учитывала данные о личности Павла, необходимость исполнения им трудовых функций по контракту, а также то, что данные обстоятельства могут повлиять не только на его карьеру, но и на членов его семьи, поскольку контракт предусматривает как обязанности, так и штрафные санкции за его неисполнение.
Мой подзащитный не представляет опасности для общества. Он осознал содеянное, в чем раскаивается. Учитывая его личность, и то внимание, которое приковано к данному процессу, это будет дополнительной гарантией того, что Мамаев и другие фигуранты дела никуда не скроются. Он намерен до конца пройти все судебно-следственные процедуры, с тем, чтобы в дальнейшем нормально жить", - сказал юрист.
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