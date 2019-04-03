Адвокат Мамаева: "Павел - сильный человек и старается держаться"

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Адвокат Мамаева: "Павел - сильный человек и старается держаться"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что думает о решении суда продлить арест его подзащитного еще на полгода.

"Каждый из участников совершал свои действия, они были спонтанными. Мы со своей стороны выразим отношение к обвинению девятого числа. Нашу позицию вы обязательно узнаете. Что касается Мамаева, то мы с самого начала говорим, что в его действиях хулиганство отсутствует, нет также оснований привлекать его за нанесение побоев из хулиганских побуждений. Мы говорим о единственном эпизоде - причинении лёгкого вреда здоровью, а оно не предусматривает наказания, связанного с лишением свободы.

Спортивные мероприятия с участием Мамаева проводятся, и предоставляется возможность всем другим обвиняемым участвовать в них. Что касается хорошего настроения, то у любого человека бывает так, что он привыкает к условиям и проходит адаптацию. Мамаев - сильный человек и старается держаться. Он старается не показывать разочарования. Это заставляет выражать ему уважение в данной ситуации.

Если дело будет рассматриваться в ежедневном режиме, много нюансов будет влиять на судопроизводство. Месяца полтора-два уйдёт на принятие решения", - сказал Бушманов. 

Ранее стало известно, что по итогам судебного заседания нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брат Кириллу, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, и их другу Александру Протасовицкому продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.

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