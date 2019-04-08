Адвокат Мамаева подал апелляцию на решение продлить арест футболиста

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Адвокат Мамаева подал апелляцию на решение продлить арест футболиста

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объявил о подаче апелляции на решение суда продлить арест футболиста до сентября.

"Мы подали апелляционную жалобу на решение о содержании под стражей, суд ходатайствовал со своей стороны рассмотреть вопрос о целесообразности содержания под стражей. Мы не исключаем, что фигуранты будут отпущены из-под стражи на любой стадии процесса, но в практике такие решения до рассмотрения вышестоящей инстанцией, конечно же, не принимаются. Пожелание единственное - тщательное рассмотрение этого дела в максимально короткие сроки. Оно позволит быстро исследовать все доказательства по делу и определить целесообразность мер, которые применяются к обвиняемым", - сказал адвокат.

Напомним, что в прошлую среду Пресненский суд Москвы продлил арест Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого до сентября.

Фигуранты дела обвиняются по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

В октябре прошлого года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек.

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