Адвокат Мамаева прокомментировал иск телеведущей Ушаковой

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, прокомментировал информацию о том, что ведущая Первого канала Ольга Ошакова подала иск против него и нападающего "Сочи" Александра Кокорина за нанесение ущерба ее автомобилю.

"Еще в ходе следствия деньги были зачислены на именной счет, это было доведено до Ушаковой. Но никто этой компенсацией воспользоваться не пожелал, никаких материальных претензий до настоящего времени не выдвигал. Деньги Ушаковой получены не были, по какой причине она не пожелала воспользоваться компенсацией – не знаю. Хотя сумма была зачислена на лицевой счет в банке. Хотя по делу она не была признана потерпевшей. Так что ее обращение в судебные органы вызывает недоумение – достаточно было отправить претензии в адрес Мамаева и его представителя. Ущерб был бы возмещен незамедлительно.

Сегодня я созвонился с Павлом по поводу возмещения ущерба Ушаковой, он сказал: "Ради бога, я всегда готов – скажите сумму". Он берет этот вопрос на себя, готов единолично все возместить", — приводит слова Бушманова "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что женщина оценила нанесенный ущерб в сумму около 300 тысяч рублей. В машине было разбито стекло, а салон испачкан кровью.

Напомним, что от рук Кокорина, Мамаева и их друзей пострадал водитель телеведущей Виталий Соловчук. Инцидент произошёл ещё осенью 2018 года и по его итогам спортсмены отправились в тюрьму, откуда уже вышли условно-досрочно.

Не пропустите: Александр Кокорин отреагировал на иск телеведущей Ольги Ушаковой. | http://soccernews.ru