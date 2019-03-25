Адвокат Мамаева прокомментировал передачу уголовного дела в суд

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, высказался о передаче уголовного дела в отношении футболиста на рассмотрение в суд.

"Нас пока не уведомляли, что дело передано в суд. Но всё ожидаемо, сегодня был последний день по процессуальному сроку. Поэтому такое действие и должно быть. В любом случае будет предварительное слушание, где и будет установлена дата рассмотрения дела и вынесение приговора. Когда будет предварительное слушание? В любом случае оно будет назначено до 8 апреля. А там уже решат, рассматривать дело или отправить его обратно прокурору.

По поводу нареканий к оформлению обвинительного заключения пока ничего сказать не могу, потому что ещё не видел его. И если у нас будут какие-то возражения, мы о них заявим на предварительном слушании. Мы по-прежнему настаиваем, что бы статья "Хулиганство" была изменена на ту, которая не подразумевает отбытие наказания в колонии", - сказал адвокат.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Срок их пребывания под стражей истекает 8 апреля.

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