Адвокат Мамаева прокомментировал ситуацию с расторжением контракта с "Краснодаром"

Теги краснодарпавел мамаев

Адвокат Мамаева прокомментировал ситуацию с расторжением контракта с "Краснодаром"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что клуб не сможет в ближайшее время расторгнуть контракт со скандальным футболистом.

"Приговор подлежит праву апелляционного обжалования. Юридической силы для расторжения трудового договора на данный момент нет. Текущий контракт Павла с "Краснодаром" заканчивается 31 декабря 2019 года. На рассмотрение апелляции может уйти ещё несколько месяцев, так что Мамаев продолжит числиться в "Краснодаре" до конца чемпионата России, а возможно, и в начале следующего сезона", - сказал адвокат.

30-летний Мамаев выступает за "Краснодар" с 2013 года, сыграл 146 матчей, забил 35 голов и сделал 30 ассистов.

Хавбека приговорили к лишению свободы на срок один год и пять месяцев. Де-факто он находится за решёткой с октября прошлого года.

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