Адвокат Мамаева прокомментировал возможный разрыв контракта форварда с "Краснодаром"

Игорь Бушманов, агент полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделился мнением о том, что клуб хочет разорвать контракт с его подзащитным.

"Краснодар" обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым еще не было. Для соблюдения порядка на заседании должен быть или сам Павел, или его законный представитель. Считаю это предательством, причем не со стороны команды, а со стороны ее хозяина. Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. Оставлять людей в беде нельзя", - приводят слова Бушманова российские СМИ.

30-летний Мамаев выступает за "Краснодар" с 2013 года. Всего за краснодарский клуб он провел 146 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 30 результативных передач.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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