Адвокат Мамаева прокомментировал возможный разрыв контракта форварда с "Краснодаром"
Игорь Бушманов, агент полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделился мнением о том, что клуб хочет разорвать контракт с его подзащитным.
"Краснодар" обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым еще не было. Для соблюдения порядка на заседании должен быть или сам Павел, или его законный представитель. Считаю это предательством, причем не со стороны команды, а со стороны ее хозяина. Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. Оставлять людей в беде нельзя", - приводят слова Бушманова российские СМИ.
30-летний Мамаев выступает за "Краснодар" с 2013 года. Всего за краснодарский клуб он провел 146 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 30 результативных передач.
Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20