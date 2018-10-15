Адвокат Мамаева прокомментировал возможный разрыв контракта игрока с "Краснодаром"

Игорь Бушманов, адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, прояснил ситуацию с возможным увольнением игрока из клуба.

"У меня нет каких-то достоверных сведений. К агенту Павла никто официально не обращался. Надеюсь, что клуб все-таки дождется официального разрешения дела, определения меры и степени ответственности Павла" - приводят слова адвоката российские СМИ.

Напомним, что по решению суда Мамаев до 8 декабря будет находиться в СИЗО.

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