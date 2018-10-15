Адвокат Мамаева прокомментировал возможный разрыв контракта игрока с "Краснодаром"

Теги краснодарпавел мамаев

Адвокат Мамаева прокомментировал возможный разрыв контракта игрока с "Краснодаром"

Игорь Бушманов, адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, прояснил ситуацию с возможным увольнением игрока из клуба.

"У меня нет каких-то достоверных сведений. К агенту Павла никто официально не обращался. Надеюсь, что клуб все-таки дождется официального разрешения дела, определения меры и степени ответственности Павла" - приводят слова адвоката российские СМИ.

Напомним, что по решению суда Мамаев до 8 декабря будет находиться в СИЗО.

Читайте также: Адвокат Мамаева соврал в суде относительно пункта о размерах штрафа его клиента за пропуск тренировок в "Краснодаре". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов