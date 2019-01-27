Адвокат Мамаева рассказал о чудовищных условиях содержания в СИЗО

Павел Бушманов, адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, высказался об условиях содержания в изоляторе.

"В СИЗО очень холодно. В камерах практически отсутствует отопление. Спать приходится в большом количестве теплой одежды. При этом, несмотря на температуру на улице, в камерах еще открывают форточки для проветривания" - заявил адвокат футболиста.

Напомним, что по решению суда Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до 8 февраля, однако ходят слухи, что срок может быть снова продлен.

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