Адвокат Мамаева рассказал о ходе дела с телеведущей Ольгой Ушаковой

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Адвокат Мамаева рассказал о ходе дела с телеведущей Ольгой Ушаковой

Адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, как протекает дело с телеведущей Первого канала Ольгой Ушаковой.

Напомним, телеведущая требует от нападающего "Сочи" и полузащитника "Ростова" около 300 тысяч рублей за ремонт своего автомобиля марки "Мерседес". В машине было разбито стекло, а салон испачкан кровью.

В мае Мамаев возместил ущерб, но девушка до сих пор не подала ходатайство о прекращении дела.

"У нас на 25 июня назначена очередная беседа с Ушаковой. Я не знаю, будет ли она примирительной, но надеюсь, что истец заявит соответствующее ходатайство и суд прекратит производство. Если нет, то мы будем действовать.

На месте Павла я не вижу целесообразности вступать в этот процесс. Все, что было заявлено в иске, вплоть до трех копеек, мы выплатили", - сказал Бушманов.

От рук КокоринаМамаева и их друзей пострадал водитель медиаперсоны Виталий Соловчук. Инцидент произошёл ещё осенью 2018 года и по его итогам спортсмены отправились в тюрьму, откуда уже вышли условно-досрочно.

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