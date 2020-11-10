Адвокат Мамаева рассказал о наказании для лиц, слившим в интернет интимное видео Дзюбы
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, рассказал о том, какое наказание могут получить лица, слившим в интернет интимное видео с участием нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, который мастурбировал на камеру.
"Это считается преступлением небольшой тяжести, но в практике были даже случаи лишения свободы. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Практика стабильная. Закон работает хорошо. Дальше Роскомнадзор блокирует первоисточники материалов и обязует и другие сайты их убирать", - приводит слова Бушманова Sport24.
В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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