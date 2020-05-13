Адвокат Мамаева рассказал, зачем Павел требует пересмотра приговора суда

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Адвокат Мамаева рассказал, зачем Павел требует пересмотра приговора суда

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, рассказал, для чего футболист требует пересмотра приговора суда.

"Наша цель - убрать из обвинения статьи, которые предусматривают лишение свободы. Мы исключаем хулиганство и переквалифицируем побои из хулиганских побуждений на нанесение легких телесных повреждений. Павел не должен был сидеть в тюрьме.

Цель Павла - точно не получить какие-то деньги от государства. Он хочет справедливости", - приводят слова Бушманова российские СМИ.

Напомним, что осенью 2018 года компания избила трех человек в Москве. Пострадавшими оказались водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин. За это братья Кокорины получили тюремный срок 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев. Осенью 2019 года Кокорины и Мамаев вышли по условно-досрочному освобождению, Протасовицкий был освобожден в декабре.

Не пропустите: Павел Мамаев рассказал, что ему дала история с тюрьмой. | http://soccernews.ru
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