Адвокат Мамаева соврал в суде относительно пункта о размерах штрафа его клиента за пропуск тренировок в "Краснодаре"

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Адвокат Мамаева соврал в суде относительно пункта о размерах штрафа его клиента за пропуск тренировок в "Краснодаре"Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов соврал в суде относительно пункта о размерах штрафа его клиента за пропуск тренировок в клубе.

Так ранее представитель 30-летнего хавбека заявил, что пропуски тренировочных занятий его подзащитным обернутся для него денежными потерями, размер которых превысит его годовой оклад. Однако по информации телеграм-канала Мутко против, по контракту футболиста с "быками", максимальный месячный размер его штрафа не может превышать 13 тысяч евро, тогда как в месяц он зарабатывает 200 тысяч евро.

Напомним, адвокат Мамаева обжаловал помещение клиента под стражу. | soccernews.ru

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