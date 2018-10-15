Адвокат Мамаева соврал в суде относительно пункта о размерах штрафа его клиента за пропуск тренировок в "Краснодаре"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов соврал в суде относительно пункта о размерах штрафа его клиента за пропуск тренировок в клубе.

Так ранее представитель 30-летнего хавбека заявил, что пропуски тренировочных занятий его подзащитным обернутся для него денежными потерями, размер которых превысит его годовой оклад. Однако по информации телеграм-канала Мутко против, по контракту футболиста с "быками", максимальный месячный размер его штрафа не может превышать 13 тысяч евро, тогда как в месяц он зарабатывает 200 тысяч евро.

Напомним, адвокат Мамаева обжаловал помещение клиента под стражу. | soccernews.ru