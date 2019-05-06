Адвокат Мамаева: "Срок, который запросила прокурор, означает слабую позицию обвинения"

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Адвокат Мамаева: "Срок, который запросила прокурор, означает слабую позицию обвинения"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что думает о требовании прокурора Светланы Тарасовой оставить под арестом его подзащитного на 1 год и 5 месяцев. Об этом информирует "Чемпионат".

"Срок, который запросила прокурор, означает слабую позицию обвинения", - сказал Бушманов.

Напомним, что 8 октября прошлого года братья КокориныМамаев и Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

По итогам последнего заседания, подсудимым продлили содержание до 25 сентября. 

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