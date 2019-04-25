Адвокат Мамаева: "Сторона обвинения пытается из очевидного сделать невероятное"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделился мнением о ходе судебного процесса по делу футболиста и его товарищей.

"В эпизодах с Паком и Соловчуком действия подсудимых не были беспричинными. Всему предшествовали действия потерпевших. В одном случае Соловчук оскорбил и нанёс удар Мамаеву. Во втором случае последовало оскорбление со стороны Пака, которое привело к действиям других подсудимых. Мамаев хулиганских действий в кафе не совершал. Сторона обвинения пытается доказать то, чего не было - из очевидного сделать невероятное. А именно доказать, что была группа лиц, которая совершала действия по предварительному сговору. Этого не было, в своих показаниях подсудимые будут обращать на это внимание. Сейчас им вменяются надуманные и искусственные обвинения", - сказал адвокат.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

Арест фигурантов дела, согласно последнему решению суда, действует до 25 сентября.

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