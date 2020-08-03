Адвокат Мамаева: "В отношении Павла было принято половинчатое решение"

Адвокат хавбека "Ростова" Павла Мамаева Игорь Бушманов высказался о решении Мосгорсуда по делу его клиента.



Ранее стало известно, что футболист оправдан по статье "Хулиганство".

"В отношении Мамаева сегодня было принято половинчатое решение. Он оправдан по одному из тяжких преступлений - хулиганство по 213 статье часть первая, за которое он и пробыл в колонии общего режима. В двух других эпизодах, один из которых мы просили оправдать, другой переквалифицировать, оставили по сути прежние приговоры - 10 месяцев исправительных работ и по совокупности один год с удержанием 10%, но фактически это наказание уже было отбыто.

Все основания, несмотря на оправдательный приговор, имеются, чтобы обжаловать всё дальше", - цитирует Бушманова "Чемпионат".

Ранее адвокат Кокорина также прокомментировал решение суда.

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