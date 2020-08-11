Адвокат Мамаева вызвался защищать Широкова в случае возбуждения дела

Адвокат хавбека "Ростова" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, будет ли защищать экс-игрока сборной России Романа Широкова, напавшего на судью во время матча любительских команд.

"Готов ли я защищать Широкова? Адвокат может вступать в защиту, если будет заключено соглашение, будет повод – дело. Я на таких делах особо не специализируюсь, дело Мамаева и Кокорина по квалификации было одним из самых лёгких в моей практике. Такие дела - бытовуха. Но если он обратится, то профессиональная обязанность и долг адвоката - защищать", - цитирует Бушманова "Чемпионат".

Из-за инцидента спортсмена ранее отстранили от работы на "Матч ТВ".

Не пропустите: Широков извинился за инцидент с избиением арбитра. | http://soccernews.ru