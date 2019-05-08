Адвокат Мамаева: "Зачем уничтожать стул?"

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Адвокат Мамаева: "Зачем уничтожать стул?"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, удивлён решением суда уничтожить стул, который фигурирует в деле его подзащитного.

Напомним, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин использовал элемент мебели в качестве орудия для нанесения удара чиновнику Минпромторга Денису Паку во время конфликта в московском кафе "Кофемания".

"Вообще непонятно, зачем уничтожать стул, если есть все основания его вернуть в "Кофеманию" и использовать по назначению", - сказал адвокат.

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