Адвокат Мамаева: "Заключение обвиняемых скоро будет составлять год - это более чем достаточно для такого преступления"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, считает, что его подзащитный и другие фигуранты дела уже достаточно пробыли за решёткой.

"Их заключение скоро будет составлять один год. Это более чем достаточно для такого преступления. С учётом наличия смягчающих обстоятельств, наличия сведений по компенсации одному из потерпевших. Мы за справедливое наказание и за правильную квалификацию действий наших подзащитных. Надеюсь, суд даст правильную правовую оценку случившемуся", - сказал адвокат.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Алекандр Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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