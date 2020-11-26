Адвокат Марадоны намерен расследовать обстоятельства его смерти

Адвокат Диего Марадоны заявил, что скорая слишком долго ехала к легендарному футболисту.

Вчера, 25 ноября, стало известно о смерти экс-игрока. Марадона скончался от внезапной остановки сердца.

"По словам прокурора, Марадона в течение 12 часов не получал никакого внимания со стороны мед. персонала. Скорая добиралась больше получаса, идиотское преступление. Мы не оставим этот инцидент незамеченным", - передает слова адвоката Calciomercato.

Аргентинец выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной.

Не пропустите: Шевченко попрощался с Диего Марадоной. | http://soccernews.ru