Адвокат Марадоны назвал причины смерти легендарного аргентинца
Фото твиттер TOI Sports
Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сделал новое заявление о смерти своего бывшего клиента.
"Он умер вследствие ряда ошибок докторов. Его сердце просто взорвалось. Я говорил о состоянии Диего, но после смерти выяснилось, что это произошло из-за количества воды, которое скопилось в его теле. Сумасшествием было лечить Марадону дома. Так решила его семья. Нужно было, чтобы он оставался в клинике", - приводит слова Морлы FOX Sports.
Культовый футболист умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
Ранее сообщалось, что аргентинская прокуратура обвинила в смерти Марадоны 7 человек, которые занимались здоровьем чемпиона мира 1986 года. Их действия признаны "неадекватными, несовершенными и безрассудными".
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