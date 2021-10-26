Адвокат Марадоны назвал причины смерти легендарного аргентинца

Теги диего марадона

Адвокат Марадоны назвал причины смерти легендарного аргентинца

Фото твиттер TOI Sports

Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сделал новое заявление о смерти своего бывшего клиента.

"Он умер вследствие ряда ошибок докторов. Его сердце просто взорвалось. Я говорил о состоянии Диего, но после смерти выяснилось, что это произошло из-за количества воды, которое скопилось в его теле. Сумасшествием было лечить Марадону дома. Так решила его семья. Нужно было, чтобы он оставался в клинике", - приводит слова Морлы FOX Sports.

Культовый футболист умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Ранее сообщалось, что аргентинская прокуратура обвинила в смерти Марадоны 7 человек, которые занимались здоровьем чемпиона мира 1986 года. Их действия признаны "неадекватными, несовершенными и безрассудными".

Не пропустите: "Барселона" и "Бока Хуниорс" проведут особый матч в честь Диего Марадоны. | http://soccernews.ru
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