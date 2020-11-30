Адвокат Марадоны выразил поддержку врачу, которого обвиняют в смерти Диего

Матиас Морла, адвокат Диего Марадоны, заявил, что он не винит в смерти великого аргентинца его врача Леопольдо Луке.

"Я с уважением отношусь к работе прокуратуры. Но я знаю, что доктор Луке ухаживал за Диего, он заболится и любил его. Диего тоже ценил его. Я не оставлю Луке одного. Правда восторжествует", — написал Морла в своем Twitter твиттере.

Напомним, что Луке обвиняется в непредумышленном убийстве Марадоны. Аргентинец умер 25 ноября в возрасте 60 лет из-за внезапной остановки сердца.

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