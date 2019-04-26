Адвокат может возглавить сборную Шотландии
Федерация футбола Шотландии ведёт переговоры с известным голландским тренером Диком Адвокатом, сообщает The Scottish Sun.
По информации источника, 71-летний специалист является одним из кандидатов на пост наставника сборной Шотландии.
Отмечается, что Адвокат сам предложил свои услуги, несмотря на наличие контракта с "Утрехтом".
У именитого тренера богатый опыт работы с национальными командами. Ранее он возглавлял сборные Нидерландов (трижды), ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, России и Сербии.
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