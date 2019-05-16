Адвокат назвал дату подачи апелляции на приговор Мамаева
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что апелляция на приговор его подзащитного будет подана 20 мая.
"В понедельник, 20 мая, подадим апелляцию на приговор. Сегодня только протокол должен быть готов. Как получим, кое-какие позиции согласуем с Павлом и подадим. Рассчитываем, что приговор будет изменен и в связи с истечением сроков, которые предусмотрены не тяжкими составами, подзащитный будет освобожден от дальнейшего наказания.
Обычно апелляция рассматривается от месяца до более долгого срока. Полагаю, что по нашему делу в течение июня-июля рассмотрят апелляцию. Как только суд назначит дату, препятствий затягивать рассмотрение жалобы не будет", - приводят слова Бушманова российские СМИ.
Напомним, что Мамаев был приговорен к 1 году и 5 месяцам исправительной колонии общего режима.
8 октября прошлого года Мамаев, форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, их друг Александр Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
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