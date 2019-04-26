Адвокат назвал предполагаемые даты вынесения приговора Кокорину и Мамаеву

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Адвокат назвал предполагаемые даты вынесения приговора Кокорину и Мамаеву

Андрей Ромашов, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина, рассказал, когда ожидать вынесение приговора его подзащитному и другим фигурантам дела.

"Мы выходим на финишную прямую. Шестого мая будут прения. На них уйдёт один день. Не знаю, когда будет приговор - или 8-го, или 13-го. Ребята держались нормально. Когда-то классик говорил: "Правду говорить легко". Несмотря на то, что коварная гособвинитель пыталась их запутать, не получилось. Гособвинитель говорила о разночтениях, но их не было. Просто надо хоть как-то опровергать, если других способов нет", - сказал адвокат.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

Арест фигурантов дела, согласно последнему решению суда, действует до 25 сентября.

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